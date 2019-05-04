Хайп любви дороже. Бузова может повторить судьбу одинокой Волочковой

Сегодня, 10:30

Отношения с предполагаемым богатым любовником, который одаривает певицу подарками, могут закончиться из-за желания Ольги сохранять образ «одиночки».

Ольга Бузова на протяжении нескольких лет, сразу после развода с футболистом Дмитрием Тарасовым в 2016, поддеживает образ если не «брошенки», то «одиночки». И надо сказать, именно так она смогла подняться в российском шоу-бизнесе от обычной телеведущей до звезды, собирающей «Олимпийский».

Не исключено, что такой образ во многом поддерживается ради пиара и на самом деле у девушки за этот период были, возможно, не одни романтические отношения. Но, видимо, хайп любви дороже. И Бузова продолжает хвастаться заграничными поездками и дорогущими подарками, при этом тщательно скрывая личность избранника. Продолжая вести «тактику» таким образом, Ольга смело может повторить судьбу одинокой Волочковой. Ведь та несколько месяцев рассказывала о своём чудесном «принце», но так и не познакомила поклонников с ним. Поэтому, после того, как информация о парне перестала публиковаться в социальных сетях, все подумали не просто, что пара рассталась, а что бойфренд мог быть фантазией танцовщицы.

Если Бузова будет продолжать в таком же духе, а именно показывать дорогие презенты, но скрывать партнёра, то за ней также может закрепиться образ девушки, неспособной на здоровые отношения, и придумывающей себе воображаемого друга.