Остепенилась перед родами? «Беременная» Решетова теперь предпочитает наряды «скромницы»

Сегодня, 10:00

Объемные джинсы и кофты под горло – таким способом модель может показывать, что готова стать примерной матерью.

Многие фанаты Анастасии Решетовой и Тимати уверены, что 23-летняя девушка беременна. Во-первых, она постоянно выкладывает старые фотографии, как будто хочет что-то скрыть от своих поклонников. К тому же, ее стиль одежды совершенно поменялся: появились объемные вещи, а несколько месяцев назад на безымянном пальце заблестело кольцо. Не исключено, что Тимур наконец-то решился на шаг создания полноценной семьи и брака.

Теперь Анастасия выложила еще одно фото в совершенно несвойственном для нее наряде. Очевидно, что «беременная» Решетова теперь предпочитает наряды «скромницы». Никаких облегающих платьев, огромных декольте или коротких юбок. Только мешковатые джинсы и скромные футболки. Даже фанаты написали, что в таком виде девушке намного лучше, ведь «вульгарные» наряды уже совсем не модные.

Неужели Решетова остепенилась перед родами? Все может быть с учетом того, что это далеко не первое подозрительное изменение в ее поведение. Звезда даже завела маленького породистого котенка, как будто намекая, что купила для будущего малыша первого друга.