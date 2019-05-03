«Глупые люди» - Бородина оправдалась за «пляжный» стиль на концерте Киркорова

Сегодня, 16:05

«У меня был красивый дорогой образ», - заявила телеведущая.

Ведущая скандального шоу «Дом-2» Ксения Бородина продолжает отдыхать в Дубае и оттуда общаться со своими фанатами. Вчера вместе с мужем она побывала на концерте Филиппа Киркорова, где встретилась и с другими своими коллегами. После в сети появилось много фото и видеозаписей с мероприятия.

Многие фанаты супруги Курбана Омарова заметили, что на фоне других она заметно выделялась. Если другие звезды были одеты в вечерние наряды и длинные платья, то она выбрала совсем другой стиль. Так, Бородина пришла слушать поп-короля в шортах и футболке, за что ее потом и высмеяли в сети: «Все в платьях, одна Бородуля в пляжных шортах».

Подобные комментарии, похоже, очень задели телеведущую. Позже она оправдалась за свой вид в «сторис»: «Только глупые люди не могут понять, что на отдыхе на концерты не обязательно платья в пол надевать... Эти шорты явно не для пляжа».