«Теща бывшей не бывает» – Виторган «подлизывается» к матери Собчак

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Страх совсем потерять сына мог вынудить актера пойти на крайние меры.

Вчерашнее поздравление Ксении Собчак своей матери Людмилы Борисовны вызвало в Сети бурное обсуждение истинных отношений матери и дочери. Но, несмотря на то, что день рождения у женщины был вчера, сегодня Максим Виторган, бывший зять Людмилы Собчак, решил отдать дань уважения своей тёще.

В социальных сетях Максим опубликовал сториз, где написал, что «тёща бывшей не бывает», сопроводив это милой фотографией с какого-то совместного отдыха Людмилы Борисовны, Ксении и Максима.

Можно предположить, что Виторган попросту «подлизывается» к женщине, чьё мнение для Ксении имеет большое значение и она, в случае надобности, может встать на сторону отца внука. Ведь вдруг сама Ксения со временем передумает и запретит актеру общаться со своим законным наследником, а зная вспыльчивый характер телеведущей, такого вполне можно ожидать. К тому же, если вспомнить вчерашние слова Ксюши о том, что она часто ругается с матерью и может временами ограничивать общение Платона с Людмилой Борисовной, которая может часто раздавать советы по воспитанию, которые Ксении, вероятно, не нравятся.

Скорее всего, интеллигентная женщина была рада браку дочери и хорошего мужа с интеллигентной профессией. После недавнего скандала с Константином Богомоловым, вероятно, всё пошло не по плану женщины, которая старается следить за своей репутацией и репутацией дочери.