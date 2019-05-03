Совсем дела плохи? Костенко похвасталась «дешевым» букетом от Тарасова

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Футболист может спускать деньги на новую девушку, которая пока ему не надоела.

Многим известно, что Анастасия Костенко стала для Дмитрия Тарасова далеко не первой любовью. Брак с ней для известного спортсмена стал уже третьим по счету. Стоит отметить, что каждый раз причиной расставания с бывшими женами становилась его измена супруге с другой женщиной.

В последний раз его любовь остыла к Ольге Бузовой, которая до сих пор не может найти свою вторую половину. Тем не менее, говоря о чувствах к Костенко, футболист всегда пытался уверить общественность в их чистоте и искренности. В прошлом году модель родила ему дочь, которую сейчас они вместе воспитывают.

Однако накануне фанаты заподозрили, что в их отношениях больше нет идиллии. Так, увидев в Instagram девушки букет от мужа, состоящий из пионов и ромашек, они отметили, что Тарасов перестал тратиться на нее так, как раньше. И хотя она похвасталась подарком, поклонники забеспокоились, что вскоре муж может бросить ее: «Что за дешевый букет у тебя в сторис? Я смотрю, Дима на тебя теперь тратится все меньше и меньше. Готова поспорить, у него уже кто-то есть. Мне жаль тебя((».

Можно сделать вывод, что в семье Тарасовых-Костенко дела стали совсем плохи. Похоже, футболист действительно мог найти себе кого-то нового, так как не привык к длительным отношениям. Впрочем, если это так, то развода супругов можно ждать уже в ближайшее время.