Обещала «жару» – устроит: Бузова сняла огромные апартаменты на двоих ради Киркорова

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Номер размером с целый дом одной Оле ни к чему. Возможно, это еще одна попытка привлечь Фила.

Наконец-то Ольга Бузова прилетела в Дубаи. Телезвезда несколько дней грезила будущей поездкой и рассказывала фанатам, что сможет не только немного отдохнуть на море, но и выступить с другими звездами на грандиозном фестивале «Жара». Не исключено, что это всего лишь прикрытие для настоящих планов Бузовой. Сейчас в ОАЭ отдыхает Филипп Киркоров, где пару дней назад помпезно отметил день рождения. Не исключено, что именно к нему Ольга так рвется, ведь уже давно намекает «королю» на желание пообщаться поближе и, возможно, начать любовные отношения.

Прилетев заграницу, Бузова сразу принялась рассматривать номер. Не удивительно, что телезвезда поселилась в одном из самых роскошных и дорогих отелей Дубаи. Оказалось, что Бузова сняла огромные апартаменты на двоих, ведь в них находятся 2 двуспальные кровати. Неужели она кого-то ждет? Или это все было затеяно ради Киркорова?

За день до этого Бузова обещала устроить «жару» и, видимо, все-таки устроит. Мало того, что она собирается «разорвать танцпол» на одном из самых крупных фестивалей мира. Не исключено, что в планах женщины наконец-то завоевать мужчину, которому отчаянно пытается намекнуть.