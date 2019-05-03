Боится мести Бузовой? Потемкина срочно пытается подружиться с Бородиной

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Из-за скандала с неоновой коллекцией дизайнер может столкнуться с «проблемами».

Несколько дней назад пользователи сети бурно обсуждали продолжение конфликта между Ольгой Бузовой и Беллой Потемкиной. Так как обе знаменитости занимаются разработкой дизайна и выпуском одежды, спор возник на эту тему. Так, ведущая «Дома-2» заявила, что конкурентка украла у нее идеи с принтом в виде губ, а позже дизайнер намекнула, что та скопировала ее идею с неоновыми цветами в коллекции.

Тогда фанаты Бузовой яро заступились за нее, однако сама она никак не прокомментировала скандал. По всей видимости, Потемкина все еще ждет ее ответа и пытается к нему подготовиться. Кажется, она боится мести конкурентки и сейчас пытается срочно найти единомышленников.

Владелица собственного бренда одежды, судя по всему, хочет подружиться с давней соперницей певицы - Ксенией Бородиной. Можно заметить, что она стала комментировать ее страницу в Instagram, видимо, привлекая к себе внимание и пытаясь завести дружеские отношения. Она, возможно, считает, что та встанет на ее защиту, если Ольга Бузова решит, образно говоря, нанести ей ответный удар.

Однако, скорее всего, супруга Курбана Омарова не собирается впутываться в этот скандал. На комментарии Потемкиной она даже не отвечает. Хотя ее отношения с Бузовой, кажется, не идеальны, в этом вопросе, по всей видимости, она все равно решила встать на ее сторону.