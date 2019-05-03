Траур по браку? Рудковская «вдовьим» нарядом могла «спалить» проблемы с мужем

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Строптивый характер продюсера мог погубить семейное счастье с Плюющенко.

Ни для кого не секрет, Яна Рудковская регулярно подвергается критике со стороны фанатов за пижонство, внешний вид и отношения в семье. Так, очередной наряд продюсера не остался без внимания. В соцсеть Яна опубликовала снимок с отпуска в Марракеше, где позирует в купальнике на фоне пальм. Примечательным стал цвет наряда: чёрная накидка, сланцы и мрачные аксессуары. Не исключено, что Рудковская «вдовьим» нарядом могла «спалить» проблемы с мужем.

Предполагается, что Яна может проживать траур по браку с Евгением Плющенко. Догадки о проблемах в семье появились не так давно: пара перестала появляться вместе на публике, а из соцсетей буквально пропали семейные снимки. К тому же, и на отдых Яна отправилась в компании подруг, словно сбежала от мужа. Не исключено, что пара переживает сейчас не лучшие времена, а запущенный внешний вид Рудковской тому лишь подтверждение. Ведь, как известно, в период психологических проблем человек меньше всего беспокоится о внешней красоте.