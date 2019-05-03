«Отощала харизма» - Варнава признала усиливающуюся анорексию

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Звезда Comedy Woman рискует лишиться работы из-за болезненной худобы.

Ведущая и резидентка Comedy Woman Екатерина Варнава не всегда выглядела так, как сейчас. После пластических операций ее лицо изменилось кардинально, и даже натуральный карий цвет глаз звезда скрывает за линзами. Кроме того, Варнаве удалось сильно похудеть, буквально достигнуть идеального для ее роста телосложения, вот только остановиться в похудении у звезды, видимо, не получается.

На новых фото знаменитость выглядит болезненно худой, а ноги кажутся такими же тонкими как кости, обтянутые кожей. Недавно Екатерина и сама признала усиливающуюся анорексию. Под новым фото, где Варнава зачем-то закрывает себе лицо, она написала: «Отощала харизма».

В народе «харизмой» называют не только артистичность человека, но и просто лицо, и, учитывая это, становится ясно, почему актриса скрывает его на фото. Возможно, звезда уже сама не рада, что выглядит будто скелет, может быть, у нее возникли какие-то проблемы со здоровьем из-за недостаточного веса. Однако, вероятно, именно тощая фигура может в итоге привести к увольнению Варнавы с телевидения, ведь с такими темпами, рано или поздно, на Екатерину уже будет больно смотреть и даже в качестве ведущей шоу ее брать перестанут.