И врагу не пожелаешь. «Фанерная» песня Black Star опозорила Киркорова на весь Дубай

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Друзья Фила шокированы одним из самых провальных концертов «поп-рэп-короля».

Вчера почти весь российский шоу-бизнес съехался на дубайский концерт Филиппа Киркорова, или Фила, как звезду всё чаще стали называть после сотрудничества с лейблом Тимати. Откровенно говоря, такой концерт и врагу не пожелаешь: артист опозорился отсутствием голоса перед многочисленной толпой фанатов и коллег.

Как сказала одна из подружек Киркорова Ксения Бородина, они вчера «зажигали под песни Фила». Конечно, концерт прошёл бы на ура, и никто бы не критиковал Филиппа за провал, если бы он не исполнил «фанерную» песню Black Star. Композиция лейбла, которая сделана со всеми «изюминками», присущими «кридовским» песням, вероятно, сделана вовсе не для «поп-короля».

Именно «Цвет настроения чёрный» опозорила знаменитость на весь Дубай, ведь все остальные «свои» песни поп-король исполнил неплохо, но на этой споткнулся и упал. Кажется, что исполняя этот сингл, Киркоров сильно переживал - у него дрожал голос, да и вообще исполнять такую песню без фонограммы лейба и припевок Егора Крида попросту нельзя. Смотрится это очень плохо.