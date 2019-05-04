В мусоре тоже копается? Седокова одобряет «купание» сына в луже

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«Лужа, кстати, тёплая», - сказала Анна на видео, когда её малолетний сын Гектор скакал по луже. Анна сейчас отдыхает с тремя детьми в солнечной Турции. В личном аккаунте instagram певица опубликовала видеозапись с трёхлетним сыном Гектором, которого она родила от сына олигарха — Артёма Комарова.

Бывшая участница группы Serebro написала под видео: «Но пока мы нашли лужу, и только я отвернулась на секундочку, Гека уже был в ней». Однако, на видео отчётливо видно, что мама была совсем не шокирована и не собиралась вытаскивать сына из лужи.

Впервые за долгое время певица увиделась с младшей дочерью Моникой, которая проживает с отцом, бизнесменом Максимом Чернявским, в Штатах. Бывший супруг добился опеки над дочерью, потому что считает, что Анна опасна для ребёнка.

Седокова тяжело вспоминает те события, она может видеться с дочерью, но ей запрещено публиковать фото дочки в сеть и СМИ. Она написала: «Моника — ангел» под тем же видео.

Некоторые пользователи под фото решили, что Моника — ангел, потому что воспитывается не матерью. Взглянув на поведение детей, которое написала певица под видео, складывается впечатление, что мама совсем не предназначена для воспитания детей. Старшая дочь уже нарушила множество правил при вождении гольфкара, а сын бросается вещами, игрушками в бассейн.

Подобное поведение детей, действительно, показывает невоспитанность. Седокова одобряет «купание» сына в луже, что очень опасно для здоровья мальчика. Можно предположить, что в мусоре мальчик тоже копается, не стесняясь. Анна же всегда переводит подобное в шутку.

Однако, многие фанаты Седоковой написали множество положительных комментариев, считая, что Анна — лучшая мама, потому что разрешает ребёнку плескаться в луже. Это ведь так здорово для детей.



