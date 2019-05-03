«Дряблая она»: Пользователи подобрали подходящее слово Лопыревой

Сегодня, 11:07

Виктория Лопырева публикует неестественные фотографии, которые напрямую противоречат её настоящему внешнему виду.

Модель Виктория Лопырева привыкла, что ей всегда уделяют много внимания. Она довольно популярна в России, многие мужчины мечтали быть рядом с такой эффектной девушкой. Около полугода назад, модель улетела в Майами и до настоящего времени там проживает. Лопырева не может вернуться по многим обстоятельствам, сложившимся в её личной жизни.

Сама Вика говорила, что пока ребёнок маленький она не планирует возвращаться в Россию. По фотографиям Виктории в Instagram, можно предположить, что она очень переживает, что фанаты её могут забыть и пока она вернётся, былая популярность пропадёт.

Вика продолжает поддерживать связь с пользователями нереальными фотографиями в сети. Она публикует неестественные фотографии, которые напрямую противоречат её настоящему внешнему виду. Сегодня Виктория опубликовала фото в купальнике с осиной талией, которой может позавидовать любая девушка, не говоря уже о рожавшей женщине. Модель явно «перегнула» с фотошопом в области правого бока.

В Instagram группе «Gavrilovnak» появилась настоящая фотография Виктории в сравнении с тем, что она публикует на своей странице. На фото полная противоположность тему, что публикует Лопырева, Виктория без укладки, в растянутом комбинезоне с целлюлитными ногами идёт под руку с Игорем Булатовым Девушка справа больше похож на Лопыреву, которая недавно родила.

«Дряблая она», - подобрали пользователи подходящее слово Виктории Лопыревой. Вика так переживает стать непопулярной, что не понимает, что её Instagram полностью не соответствует ей настоящей – будто страничка другого человека. Малышу всего 4 месяца, а Виктория публикует фотографии в такой форме, которой у неё не было до рождения малыша.