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Дочь Волочковой поделилась гневным стихотворением в сети, которое могло задеть балерину

Сегодня, 09:24

Фанаты считают, что Ариадна унизила мать своим новым произведением.

Балерина Анастасия Волочкова последние несколько лет привлекает внимание вовсе не своим профессиональным мастерством, а как объект «посмешища». Пользователи сети считают, что балерина принижает своё достоинство с помощью вызывающего поведения, которое неприемлемо для творческого человека, а тем более для примы - балерины. Волочкова привыкла демонстрировать своё обнаженное тело в сети, например, делать шпагаты в одном нижнем белье или же «выглядывать» из бочки, прикрывшись банным веником.

Безусловно всё ради хайпа и рейтингов, но в погоне за «фейковой» славой балерина забывает о том, что её 13-летняя дочь Ариадна тоже «сидит» в соцсетях и видит непристойное поведение мамы. Наверняка немалую душевную травму наносят подростку и её сверстники, которые также следят за жизнью «кипиш-балерины». Помимо всего у Анастасии Волочковой сейчас сложные отношения с дочкой. Об этом балерина говорила в одном из интервью. Правда, своей вины женщина не видит и ссылается на переходный возраст Ариадны. Девочка достаточно закомплексованная, об этом можно судить по фотографиям в соцсетях, где чаще всего она прячет лицо рукой.

Проблемы с мамой явно существуют, подозревают подписчики, ведь девочка всеми способами пытается «достучаться» до сердца матери через душераздирающие посты или же «глубокую» поэзию. Так недавно, дочь Волочковой поделилась гневным стихотворением в сети, которое могло задеть балерину: «Мне надоело терпеть эту мерзость Мне надоело сидеть и молчать Уж лучше я правду скажу, пусть подумают - дерзость Мне все равно, могут даже на меня роптать. Не могу смотреть я на людей, кому так важен выпендреж Лучше будут они ужасны и характер как лёд Меня от этих не так бросает в дрожь Их можно понять, может жизнь их не сладка как мед. Но люди, что ходят, кричат, что Гуччи Кричат, что прекрасны, хотя в реальности - полная ложь Вот они на меня нагоняют тучи Такие способны воткнуть в сердце нож. Но главное нечем на самом-то деле гордиться Есть кроссы от Balenziaga и Louis Vuitton Да, небогатым это может только присниться Зато у этих есть душа, вот для понтовых, что на самом деле сон. У них много денег, а может есть и Versace Бежав на встречу и рукой маша Задумайтесь, таких людей безумно много, кучи Подумайте, есть ли у них душа? Ариадна Волочкова. У кого-то другое мнение и это нормально, просто я говорю здесь то, что думаю и имею право».

 

Пользователи сети догадались, из-за кого такой «крик души». И считают, что не может 13-летняя девочка так остро рассуждать на тему, которая её не коснулась. Из этого можно сделать вывод, что стихотворение Ариадна посвятила своей фейковой маме, для которой так важен тот самый «выпендреж».

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