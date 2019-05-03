Во все тяжкие: Глюкоза могла найти любовника в лице Виторгана

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Чистякова-Ионова любит приключения, а Максим недавно расстался с Собчак - молодым ничего не мешает закрутить роман и получать удоволсьтвие от проведенного времени вместе.

Максим Виторган, несколько часов назад добавил пост в свой Instagram, с певицей Глюкозой. На фотографии Наталья стоит по серединке в открытом купальнике, в окружении двух мужчин, один из которых Максим Виторган, оба припали к ее гуди. По мнению подписчиков, Максим совсем оголодал в поисках женского внимания. Одинокому Виторгану, позволительно заигрывать с девушками и уделять им внимание. Не исключено, что Максиму сейчас нужны интрижки, чтобы позлить свою жену Ксению Собчак. А Ксения, просто лайкнула это фото, в очередной раз показав на полное безразличие к Виторгану. Скорее всего, Ксении некогда думать о проделках Максима, ведь у нее с Константином Богомоловым букетно-цветочный период. Очевидцы считают, что Максим зря выставил фото на всеобщее обозрение и «спалил» Наташу перед её мужем.

Замужняя Глюкоза, по всей видимости, не переживает, что может поссориться со своим мужем Александром Чистяковым из-за того, что Максим выставил совместное фото личного характера в сеть. «Глюкоза, вообще с ума сошла такое фото делать с двумя чужими мужиками, видно устала от своего пожилого мужа, он кстати старше ее на 13 лет», - пишут хэйтеры. В сети ходили слухи, что Глюкозу и Собчак связывает давняя дружба, которая переросла в серьезный конфликт – причиной послужила переписка Собчак с Александром Чистяковым. Ксению и Александра на тот момент уличили в романе. Глюкоза, видимо пустилась во все тяжкие, и нашла любовника в лице Виторгана, пытаясь закрутить ничем не обязывающие, легкие отношения.