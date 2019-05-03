Black Star milk: Тимати может первым в мире открыть производство чёрного молока

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Останавливаться на чипсах и газировке лейбл не планирует. Новая продукция будет способна поразить весь мировой рынок.

Относительно недавно торговая сеть «Пятёрочка» совместно с компанией PepsiCo выпустили лимитированную серию чипсов и напитков. Тимати и Егор Крид разработали новые эксклюзивные продукты Lay’s Black Star Burger и Pepsi Dark Vanilla.

Продукция, выпущенная под логотипом Black Star, пользуется заметно большим спросом у потребителей, из-за чего крупные компании часто соглашаются на предложения сотрудничества с лейблом ради поднятия продаж.

В одном из интервью с руководством Black Star на YouTube, было сообщено, что в 2020 году лейбл планирует выпустить сотовый оператор под своим именем, пиццу, а также кофе. Однако, Павел Курьянов рассказал не о всех планах компании.

Не исключено, что из-за большого спроса и оригинальности идеи, Black Star захочет покрыть всё белое чёрным. Тимати может первым в мире открыть производство чёрного молока - Black Star milk.

Такая продукция может пользоваться большим спросом у покупателей, как показывает практика. Например, природная чёрная вода Detox, основанная на гуминовом комплексе, который и даёт такой необычный окрас, пользуется огромной популярностью по всему миру.

На примере чёрной воды, становится понятно, что чёрное молоко взбудоражит абсолютно каждого, потому что это может стать некой «сенсацией» на рынке пищевой промышленности. Сильнее поднять востребованность к данному виду молочной продукции может помочь его «полезность», потому сейчас в центре «моды» - натуральный состав, обогащённый полезным витаминным комплексом. Успех лейбла может быть обеспечен.



