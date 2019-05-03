Собчак и Виторган встретились, чтобы решить с кем будет жить их ребенок

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В этом уверены фанаты.

Поклонники звездных родителей считают, что бывшие супруги вместе улетели отдыхать на майские праздники, чтобы определиться с дальнейшей жизнью их маленького сына.

Телеведущая Ксения Собчак и ее бывший супруг Максим Виторган отправились на отдых в Испанию, взяв с собой маленького сына по имени Платон. Несмотря на громкое расставание звездные родители находятся в теплых отношениях друг с другом. Наверняка, так складывается только из-за их ребенка, которому родители хотят дать полноценное воспитание.

Видимо, Константин Богомолов, с которым сейчас встречается телеведущая, не был против ее совместной поездки с бывшим мужем, так как они уже публично признавались в своих чувствах к друг другу. В свою очередь, Виторгана самого замечали в компании таинственной светловолосой блондинки, в компании которой Максим чувствовал себя довольно счастливо и весело.

Ранее парапсихолог Ружена Кузина выдвигала версию, что Ксения Собчак будет любой ценой добиваться того, чтобы сын остался с ней после окончательного расставания с Максимом Виторганом. И поэтому возможно, что сейчас экс-супруги проводят время вместе, чтобы окончательно решить с кем будет жить их ребенок. Но делают это в дружеской спокойной атмосфере, а именно на шикарном отдыхе в Испании.

Есть вероятность, что Платон останется жить с мамой, но большую часть времени проводить с бабушкой. Аналогичная ситуация сейчас происходит в семье у Тимати, когда дочка живет Тимура живет с мамой, но в большинстве своем воспитанием девочки занимается бабушка, так как оба родителя слишком заняты.