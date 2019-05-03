«Наша Russia переехала с ТНТ на СТС»! Светлаков переманил Галустяна внушительным гонораром - сеть

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Михаил Галустян анонсировал в Instagram продолжение «Наша Russia», чем вызвал массу обсуждений в сети.

На радость телезрителям, скетч-шоу «Наша Russia» не закончило своё существование. Михаил Галустян опубликовал видео в Instagram, после которого в сети поползли слухи о новом выпуске программы. На видео Галустян переоделся в вымышленного гастарбайтера Равшана, а Светлаков в образ начальника. Фанаты передачи с радостью стали комментировать последнюю публикацию Михаила: «Ура, наконец-то снимут новый выпуск», «Наша Раша будут показывать по СТС?»,«Наша Russia переехала с ТНТ на СТС, круто!».

У пользователей возникла мысль, что Сергей Светлаков переманил Галустяна на «СТС Медиа» солидным гонораром. «Интересно сколько предложил Светлаков Галустяну? 100% солидным гонораром переманил», - пишут хейтеры на странице Галустяна.

Возможно, пользователи правы, потому что Светлаков заключил контракт с СТС, в котором оговорено, что кроме СТС Сергей не будет сниматься ни в одном проекте. Незлобин рассказывал, что «СТС Медиа» в течение года проплачивало юмористам за то, что они не снимаются в других телепрограммах.

Именно поэтому, артисты на некоторое время вовсе пропали с экранов, а Светлаков первый год не выступал в новогоднем выпуске Comedy Club в качестве жюри.

Сергей обещал, что сделает из СТС новый формат передачи, который затмит всех конкурентов. Причиной ухода с ТНТ Светлаков называл - отсутствие перспективы развития, к тому же все передачи с его участием закрыли.

Наша Russia, благодаря непосредственному и яркому юмору полюбилась зрителям с первых выпусков. Фразы из скетч-шоу превратились в «ходячий мем» и до сегодняшнего дня используются в народе. Стремительному росту рейтингов способствовало ещё то, что главные роли исполняли всеми любимые Галустян и Светлаков, известные зрителям со времён КВН. Многие уверены, что «Наша Russia» оправдает себя на все сто на телеканале «СТС Медиа».