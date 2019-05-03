Почему не пьёт? Бородина скрывает третью беременность от фанатов

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Об этом говорит сильный аппетит, отказ от алкоголя, мешковатая одежда. Всё наводит на мысль об «интересном» положении Ксении.

Ксения Бородина — знаменитая российская телеведущая, более известная из шоу «Дом-2». Сейчас у Ксюши счастливый брак с бизнесменом Курбаном Омаровым. У пары трое детей: старший сын Омар от бывшей жены, дочь Мария от старого брака телеведущей и самая младшая общая дочь Бородиной и нынешнего мужа Теона.

Совсем недавно Филипп Киркоров праздновал свой День рождения в Дубаи, где отдыхала и телеведущая с семьёй. Не удивительно, что Ксения с мужем отправились на праздничный концерт артиста. На мероприятии было много известных личностей, много алкоголя и еды.

Отдыхая в Дубаи Ксения всё никак не могла отказать себе в еде. Хороший аппетит сопровождает телеведущую каждый день, однако, Бородина всегда пыталась следить за питанием, не позволяя себе лишнего, чтобы поддерживать фигуру.

На вечеринке Киркорова было много алкоголя, но стакан с коктейлями у Ксении в руках так и не был замечен, что очень подозрительно, почему она не пьёт. Бородина никогда не отказывается выпить на праздниках и светских мероприятиях, когда дети уже спокойно спят дома.

На последних фотографиях и видео Бородина всегда в мешковатой одежде, что странно, ведь семья часто ходит на пляж к морю. Об «интересном» положении Ксении догадывались и фанаты, однако, Ксения опровергает эти слухи.

Многие звёзды всегда опровергают беременность, особенно на ранних сроках. А когда скрывать уже нет смысла, они раскрывают свою правду. Посмотрев на всё это, можно сказать, что Бородина скрывает третью беременность от фанатов, чтобы не сглазить или не наводить лишнего «шума» вокруг себя.



