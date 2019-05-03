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Чувства Ольги до сих пор не остыли, из-за чего она практически преследует семью экс-супруга и его новой жены, уверяют фанаты.

Известно, что после громкого развода Ольга поменяла место жительства, но куда конкретно она съехала – до сих пор никто не знал. Одна из москвичек решила поделиться своими наблюдениями и написала в один из звездных пабликов. Как сообщила женщина, она живет в том доме, где раньше находилось семейное гнездышко Тарасова и Бузовой. После разрыва все думали, что телезвезда соберет вещи и уедет как можно дальше, но все было совершенно иначе. Она всего лишь перебралась в соседний комплекс «Корона», находящийся от прежнего места жительства в паре метров. Ее никак не смущало, что бывший возлюбленный вместе с новой избранницей живет под носом.

«Поближе к ТараКостикам», – очевидцы подтвердили «шпионаж» Бузовой за бывшим мужем, ведь она не случайно переселилась как можно ближе к молодой семье. Теперь, по словам жителей того района, Тарасов выставил квартиру на продажу, но все равно продолжает туда приезжать. Быть может, Дмитрий иногда заглядывает в гости к Бузовой, и их чувства до сих пор не прошли?