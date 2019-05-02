Утеплилась и «спалилась»: «Беременная» Бузова показала свои главные страхи

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От риска беременности с осложнениями никто не застрахован, а тем более Оля, которая не знает и минуты покоя.

Слухи о беременности Ольги Бузовой никак не утихают. В последнее время ее поведение сильно изменилось, а на многих фотографиях нетрудно разглядеть выпирающий живот, хотя сама телезвезда отличается худобой. Сама Оля пока не опровергала эти факты, и, видимо, не хочет поднимать слишком много шума вокруг этой новости, но ее действия не оставляют сомнений на счет ее возможного интересного положения.

Недавно Бузова еще сильнее «подогрела» разговоры о себе. В Москве сейчас очень жарко, но она все равно выбрала теплую объемную куртку, которой не только можно защититься от холода, но и прикрыть округлившуюся область живота. Также внимание привлекли новые джинсы с надписью DONE, что в переводе означает «сделано». Что же такого могла сделать Оля, раз хвастается этим, без стеснений выставляя пятую точку? Ответ напрашивается сам за себя. Не исключено, что наконец-то телеведущая решится признаться в скором семейном пополнении.

Очевидно, что таким способом «беременная» Бузова показала свои главные страхи, а именно риск вынашивания ребенка с осложнениями. Лучше утеплиться в этот период, только таким способом знаменитость буквально «спалилась». Ведь даже снимая ролик для своих «сторис» в Instagram звезда громко подчеркнула, что ей «нельзя болеть». Интересно, кто же станет отцом предполагаемого ребенка? Фанаты устали пересчитывать многочисленных поклонников, которые претендуют на сердце завидной холостячки.