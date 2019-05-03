«Венец безбрачия»: Эксперт выявил родовое проклятие Орловой

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Затянувшееся одиночество певицы обусловлено не только ее завышенными требованиями к мужчинам, считает специалист.

Последний громкий роман Ольги Орловой закончился более пятнадцати лет назад, в 2004 году. Певица рассталась с бизнесменом Александром Кармановым, когда их общему сыну, Артёму, не было ещё и трёх лет. После громкого развода певица, видимо, боялась заводить новые отношения: уж слишком многим она пожертвовала ради Александра, в том числе и карьерой в поп-группе «Блестящие».

Многие фолловеры обвиняют девушку в том, что она слишком переборчива и требовательна к мужчинам – поэтому её и сопровождает одиночество. Она не раз демонстрировала странные «заморочки»: например, устраивая в социальных сетях опрос, стоит ли сохранять отношения с парнем, если он не устраивает в постели.

Но на официальной странице Ольги в Instagram появилась информация от экстрасенса, который заявил, что телезвезда одинока не из-за собственных «бзиков», а потому, что носит «венец безбрачия». К тому же, эксперт выявил родовое проклятие Орловой, заявив, что её мать, Галина Егоровна, также не смогла обрести семейное счастье.

Такой вывод кажется вполне логичным, однако утверждать, что он правдив на 100% невозможно. Мало кто в современном обществе верит в подобные проклятия. Зачастую, успешные и самодостаточные женщины просто решают посвятить жизнь себе самой. Руководствуется ли таким приницпом Ольга Орлова, ее поклонникам остается лишь гадать.