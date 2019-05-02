«‎Хороший отец» на публику. Экс-супруг Началовой проводит время с дочерью ради выгоды

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Боязнь осуждения обществом может двигать в данном случае футболистом.

16 марта на 39 году жизни скончалась популярная российская исполнительница Юлия Началова в результате заражения крови. Также у певицы обнаружили подагру, диабет, общий сбой в организме, вызванный анорексией. У артистки осталась 12-летняя дочь Вера. Все предполагали, что отец девочки, бывший футболист Евгений Алдонин, будет воспитывать ее самостоятельно и заберет в свою новую семью, однако, стало известно, что Вера поселилась с бабушкой и дедушкой. Спортсмен отметил, что такое решение приняла девочка сама, и в случае, если она передумает и захочет жить с отцом он с радостью ее примет. По словам Анны Исаевой, вопрос с проживанием девочки решен окончательно. PR-директор Юлии Началовой объяснила, по какой причине Вера не живет с отцом.

Виктор и Таисия Началовы еще при жизни певицы смогли практически заменить Вере родителей, поскольку Юлия проводила много времени на репетициях, съемках и гастролях, а у Евгения новая семья, которой тоже нужно уделять время. Поэтому Вера привыкла жить с бабушкой и дедушкой. После смерти Юлии Евгений все чаще появляется в обществе со своей дочерью. Не исключено, что экс-супруг Началовой проводит время с дочерью ради собственной выгоды, чтобы его не «заклевали» поклонники за то, что после смерти мамы девочка осталась совсем одна.

Не исключено, что «‎хороший отец» принудительно выводит девочку на публику и заставляет фотографироваться с улыбкой, которая, к сожалению, получается измученной и натянутой.