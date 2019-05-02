Друзья по несчастью. Билан мог случайно раскрыть ужасную правду о здоровье избранницы

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«Самолюбование» артиста привело к тому, что на опубликованном снимке лицо девушки кажется поражённым нервным заболеванием.

Несколько недель назад Дима Билан перестал скрывать отношения со стилистом Маргаритой Ишхановой, публикуя совместные фотографии в социальной сети. Несмотря на то, что девушка – многодетная мать, внешне она действительно очень подходит певцу. Но, скорее всего, пара не просто гармонично смотрится, они, можно предположить, настоящие друзья по несчастью. В том смысле, что артист сейчас имеет очевидное увечье – после сложного перелома ноги он так и остался хромать, вынужден пользоваться тростью.

Но, видимо, так увлёкшись «самолюбованием» в своем новом образе, Дмитрий не заметил, что мог случайно раскрыть ужасную правду о здоровье избранницы и всем фанатам показать, что у девушки проблемы. Действительно, на этой фотографии чётко видно ассиметрично прикрытое веко, которое стилист ранее тщательно пыталась скрывать, подбирая ракурсы и прячась за тёмными очками. Это может быть симптомом нервного тика, то есть непроизвольное сокращение мышц, или ещё хуже – синдром Туретта. Возможно, это и иная болезнь, несвязанная с нервной системой, например, птоз верхнего века, который, как вариант, мог возникнуть из-за неудачной пластической операции.

Однако спешим отметить, что это лишь предположения, основанные на визуальном анализе опубликованных снимков. Как на самом деле обстоят дела со здоровьем избранницы певца, смогут рассказать лишь специалисты в области медицины.