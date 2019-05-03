Волочкова замаливает проблемы с дочерью и просит у Бога нового любовника

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Отчаяние могло подтолкнуть балерину податься в религию.

Ни для кого не секрет, Анастасия Волочкова едва ассоциируется с религией и почитанием чего-либо святого благодаря своей скандальной славе и вульгарным выходкам. Но, судя по всему, наступление праздников положительно подействовало на нее. В соцсети балерина опубликовала ролик, где продемонстрировала фанатам, как в храме прозвонила в колокола.

Не исключено, что в храме Волочкова замаливает проблемы с дочерью или просит у Бога нового любовника. Очевидно, отношения с Ариадной оставляют желать лучшего: 13-летняя девочка не только сбежала жить к отцу, но любыми способами пытается обрести независимость от матери, открыв свой первый бизнес. К тому же, и в личной жизни балерины «затишье»: Волочкова уже долгое время не хвастается рассказами о любовнике и не делится «легендарными» фотографиями с возлюбленным в соцсети: предполагается, что после дня рождения любовника пара рассталась и теперь Волочкова вынуждена искать нового «сожителя». Как бы там не было, а такими благородным поведением балерина может не только вернуть близких домой, но и очистить свою репутацию.