Не хватает внимания матери? Старшая дочь Лободы вымещает гнев на животных

Сегодня, 18:33

Кажется, за концертами и заботой о Тильде певице некогда проводить время с Евангелиной.

Хотя Светлана Лобода родила второго ребенка в прошлом году, это не помешало ей и дальше заниматься карьерой. Стоит отдать должное, певица упорно работала как во время беременности, так и после нее. В результате за это время вышло несколько ее песен, которые за короткое время стали хитами.

Однако, как кажется, все это время певица крайне мало уделяла времени старшей дочери, Евангелине, которая появилась во время ее отношений с хореографом Андреем Царем. Похоже, ей и сейчас очень не хватает внимания матери. Такой вывод можно сделать после просмотра видео, которое сегодня появилось на официальной странице Лободы в Instagram.

Так, в разделе Instagram Stories она показала запись, на которой вместе с дочкой играет с живой черепахой. Певица гладит животное по панцирю и мягко с ним разговаривает, а вот девочка ведет себя как-то агрессивно. Она бросает на черепаху траву, хотя мать настойчиво просит этого не делать, и говорит, что у нее должен быть груз.

Вероятно, по каким-то причинам Евангелина вымещает гнев на животных, хотя и не может этого сказать. Ей, скорее всего, хочется, чтобы мать уделяла ей больше внимания, однако не может изменить реальности. Впрочем, если Лобода сама заметит возможную проблему, то сможет сделать все, чтобы ее дочь впредь чувствовала себя комфортно.