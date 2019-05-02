«Сахарное лицо» - Лена Миро пристыдила Гагарину за «лицемерие» на публике

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Погоня за красивой «картинкой», по мнению блогера, может довести семью певицы до пагубного результата.

Не так давно муж Полины Гагариной пожаловался в соцсети на неподобающее поведение дочки: Дмитрия Исхакова возмутило, где в 2 года малышка научилась матерным словам и истерикам. Своё мнение на этот счёт высказала известный блогер. Лена Миро не только пристыдила Гагарину за «лицемерие» на публике, но и высмеяла советы «яжематерей», столкнувшихся с подобными проблемами.

По словам блогера, ребёнок в двухлетнем возрасте попросту копирует поведением родителей: «Если в семье мама падает на пол, закатывает истерики, орёт матом, а папа отвечает на запросы жены тем же самым, то и ребёнок будет вести себя соответствующе». И хотя Миро «похвалила» Полину за «сахарное лицо», которое певица искусно делает на публике, создавая иллюзию счастливого брака, очевидно, проблемы в семье Гагариной не скрыть: регулярные разъезды, жёсткий график и разгульный образ жизни супругов. Более того, Миро уверена, пока знаменитости в погоне за красивой «картинкой» будут «заминать» проблемы с детьми, нет не малейшей надежды на адекватное будущее поколение.