Не по балерине сшито. Волочкова «исправила» просвечивающее платье «цветочками»

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Лишние фильтры не уберегли Волочкову от «смехотворного» вида. Даже для Джигурды это слишком.

Знаменитая своим «кричащим» вкусом в одежде пенсионерка-балерина в очередной раз поразила сбором странных образов на фотосессии у Лены Лениной. Устроив себе маленькую радость в майские праздники, Волочковой, вероятно пришлось «исправить» странное просвечивающее платье комичными «цветочками». Вероятно, позировать в почти прозрачных нарядах звезда была не готова и ей пришлось идти на странные решения.

На фотографии видно, что бежевое платье прямо от шеи до щиколоток «закрывает» звезду, но полупрозрачная ткань не является гарантом «целомудрия». Поэтому такой вид прима прикрыла своими любимыми белыми цветочками, хорошо, что вообще решилась на этот странный ход, однако это не слишком улучшило образ. В некотором роде, наоборот, асимметричный узор цветами только добавил объема там, где Волочковой он вовсе не нужен. По сути, образ остался перегружен ненужными дешёвыми аксессуарами. В общем, не по балерине был сшит.

Однако, очевидно, что сама прима осталась фотосессией довольна: «Мы вчера в праздничный день решили устроить праздник сами себе и провели фотосессию. Этот предложенный Леной образ показался мне интересным».