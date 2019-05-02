«А Моника-ангел» - Седокова за лестью может скрывать проблемы с дочерью

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Судебные разбирательства, череда запретов и расстояние могли пагубно отразиться на взаимоотношениях певицы с младшей дочерью.

Как известно, спустя долгие месяца борьбы за дочь Анна Седокова всё-таки получила разрешение на общение с ребёнком. Сейчас певица отправилась на отдых с тремя детьми в Турцию. И хотя Седоковой запрещено публиковать снимки Моники в соцсети по договорённости с экс-супругом Максимом Чернявским, однако, без упоминания о ребёнке не обошлось. Так, певица, поделилась весёлым роликом с участием Гектора, затронув тему поведения детей.

И если старшая дочь и сын Седоковой настоящие хулиганы, за которыми нужен постоянный контроль, то с Моникой не возникает особых трудностей. «А Моника… Моника - ангел», — заявила в комментарии певица. Предполагается, что Седокова за лестью может скрывать проблемы с дочерью. Очевидно, даже регулярного общения по телефону будет недостаточно для создания тёплых отношений с ребёнком, ведь большую часть времени Моника живёт с отцом в Америке. Не исключено, что певица попросту вынуждена скрывать трудности из-за страха усугубления запрета общения с Моникой, тем не менее, таким поведением певица лишь подогревает догадки.