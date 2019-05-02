Подкуп не сработал? Алсу отстранили от эфира «Евровидения»

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Похоже, после скандала с шоу «Голос. Дети» карьера певицы пошла на дно.

На этой неделе в сети разгорелся большой скандал, который был спровоцирован победой дочери известной певицы Алсу Микелы в большом вокальном конкурсе «Голос. Дети». Пошли слухи, будто знаменитая мать проплатила голоса за свою наследницу, из-за чего ей и удалось лидировать, забрав первое место.

Тем не менее, официального признания от исполнительницы так и не поступило. Кроме того, после этого стало известно, что она же будет объявлять оценки российского жюри на международном конкурсе эстрадной песни «Евровидение», что вызвало огромный шквал негодования от тех, кто уверен, что победа Микелы оказалась неслучайной.

Однако накануне в сети появилась информация, что Алсу не появится в эфире «Евровидения», так как ее от него отстранили. При этом, причины подобного решения указаны не были. Известно лишь то, что предназначенную ей ранее роль выполнит победитель «Евровидения для молодых музыкантов» 2018 года Иван Бессонов. Хотя пианисту всего 16 лет, ему доверили столь важное и почетное задание.

По всей видимости, организаторы конкурса не позволили Алсу запятнать репутацию жюри, чтобы позже у зрителей не возникло сомнений по поводу честности решений судей, поэтому не взяли ее оглашать их. Возможно, она пыталась подкупить их, однако попытка, если и имела место, то точно не сработала.