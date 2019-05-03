«Оставь ребёнка в покое»: Ксения Собчак ограничивает Платона от общения с бабушкой

Сегодня, 10:00

В день рождения Людмилы Борисовны «любящая» дочь искренне рассказала о взаимоотношениях с матерью.

Даже в день рождения своей матери Ксения Собчак не побрезговала «уколоть» женщину её недостатками и отношением с внуком, маленьким Платоном Виторганом. Как стало понятно из «умилительного и трогательного» поздравления светской львицы, мама Платона ограничивает мальчика от общения с бабушкой Людмилой Борисовной Собчак, вдовой Анатолия Собчака.

«Я буду продолжать следить за твоим ЗОЖ и говорить «оставь ребенка в покое», мы наверное не раз еще будем ругаться», – откровенно призналась Ксения Собчак.

Несмотря на то, что Людмила Борисовна, вероятно, является нечастой гостьей в доме своей дочери, ведь сама загружена работой и серьёзными должностями. Стоит сказать, что мать Ксении с октября 2002 года является членом Совета Федерации Федерального Собрания России от Тывы, к тому же женщина занимала ещё несколько важных постов. В отличи от матери, Ксения с головой нырнула в шоу-бизнесс и другую сторону медийной жизни, более откровенную и неформальную, несмотря даже не попытки стать президентом России на прошлых президентских выборах.

В некоторой мере Ксению может давить не только ревность к любви Платона, которое она хочет полностью присвоить себе, но и зависть занимаемых должностей матери.