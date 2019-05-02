В один «вырви глаз» цвет – Олег Майами пытается обольстить Бузову, копируя её образ

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Между певцом и телезвездой явно проскочила искра, но дальше дело не пошло. Теперь Олег может пытаться хоть немного обратить на себя внимание.

Ольгу Бузову многие считают законодательницей моды в России. Сама телезвезда признает, что именно она «создает тренды», поэтому многие женщины не стесняются копировать ее образ. Сейчас в гардеробе певицы много ярких вещей. По ее словам, самым модным оттенком сезона являются неоновые цвета: ярко-желтый и ярко-зеленый, называемый в народе «салатовым». Именно поэтому ее последние образы на съемках и просто в повседневной жизни «пестрят» броскими цветами. Видимо, очередной ухажер Оли Олег Майами решил хоть таким образом обратить на себя внимание знаменитости, одевшись в тот же «вырви глаз» цвет.

Очевидно, что Олег Майами пытается обольстить Бузову. Раньше он просто проявлял знаки внимания, а теперь решил скопировать ее образ. Быть может, хоть так у него появится надежда начать с ней новые отношения, пока кто-нибудь другой не завоевал ее сердце.

Странно, но дальше поцелуя между Майами и Бузовой дело не пошло. Скорее всего, дело в возрасте или даже статусе. Во-первых, исполнителю всего лишь 28 лет, и разница в 4 года может быть для Ольги недопустимой. С другой стороны, Бузова – известная певица и телеведущая, которую знают не только в России, но и по всему мира. Олег еще не добился таких успехов, поэтому может просто не соответствовать женщине по уровню популярности.