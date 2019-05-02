«Доярка с Хацапетовки»: Рудковская перестала следить за собой из-за развода - Соцсети

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Яна уехала в Марракеш без супруга, но с подругами, что уже много говорит о ее браке.

Музыкальный продюсер Яна Рудковская всегда отличалась своим уникальным уточенным стилем в одежде и не только – всё, от интерьера в собственном доме до сервировки стола, она пыталась довести до идеала. Даже собственного сына Сашу Рудковская вышколила до того, что мальчик беспрекословно ее слушается, но, видимо, так же выдрессировать мужа Евгения Плющенко почему-то не получается. Возможно, в семейной жизни продюсера и фигуриста сейчас не самый лучший период, ведь Яна в последнее время совсем не появляется в компании супруга даже на фото в соцсети. Более того, недавно Рудковская уехала в Марракеш без супруга, но с подругами, что уже много говорит о ее браке.

На отдыхе за границей поклонники и заметили то, как сильно изменился стиль звезды – теперь богиня моды выглядит, как «доярка с Хацапетовки», и, судя по всему, фанаты уже не в первый раз замечают провальные образы Рудковской. Собственно, если Яна Рудковская перестала следить за собой из-за возможного развода с мужем, то это и понятно – продюсер, наверно, отчаянно борется с депрессией с помощью компании друзей и путешествий, ей сейчас все равно на собственный внешний вид.