Не бросает из-за Теоны? Омаров стыдится Бородину в общественных местах

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Брак звезды «Дома-2», похоже, держится только на детях.

Известная телеведущая Ксения Бородина обычно никогда не жалуется на проблемы в семье. Однако кажется, что в последнее время она решила больше не скрывать, что происходит в ее отношениях с Курбаном Омаровым.

Знаменитость оставила на личной странице в Instagram пост, в котором порассуждала о воспитании детей. Она отметила, что строго воспитывает младшую дочь Теону и пресекает любые ее истерики. Чтобы объяснить ситуацию, Бородина рассказала, та, как и она, разговаривает всегда громко. Не меняется громкость их голоса даже в общественных местах. Оказалось, что Омаров жутко стыдится этого и в такие моменты готов «провалится».

Сложно сказать, почему он стал реагировать столь остро. Возможно, бизнесмен больше не хочет быть с супругой, и оттого стесняется ее. Скорее всего, он не может бросить ее из-за общей дочери, Теоны, которая сейчас только подрастает и, наверное, была бы очень травмирована, если бы услышала новость о разводе родителей.