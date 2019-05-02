Тимати настоял? Мать рэпера могла отнять дочь у Шишковой

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Маленькая Алиса практически все время проводит с бабушкой, которая ни на шаг не отпускает от себя любимую внучку.

Несмотря на то, что 5-летняя Алиса живет со своей мамой, она практически не бывает дома. Ребенок все время проводит в окружении бабушки Симоны, которая приходится Тимати матерью. Женщина путешествует с любой внучкой, занимается ее образованием, покупает различные подарки и выполняет любые прихоти. Видно, что девочка сильно любит и уважает свою бабушку, только маму она стала упоминать в разговорах крайне редко.

Не исключено, что мать рэпера могла отнять дочь у Алены Шишковой, у которой и без ребенка насыщенная жизнь. Даже фанаты заметили, что модели Алиса не нужна, и она добровольно отдала ее Симоне на попечение.

С другой стороны, на воспитание у бабушки мог настоять с Тимати. После разрыва с бывшей возлюбленной он практически не поддерживает с ней отношения, а может даже и рассорился. В таком случае, у Шишковой просто не было выбора, и ей пришлось максимально ограничивать время, проведенное с дочерью. На видео видно, что Алиса действительно умна для своих лет, и в этом как раз заслуга Симоны. Возможно, мать не смогла бы так сильно заниматься своим чадом, а у бабушки как раз много свободного времени, которая она посвящает единственной внучке.