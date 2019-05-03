Зря прилетел? Киркоров мог выгнать Галкина с вечеринки из-за ревности к Пугачевой

Сегодня, 01:00

Напившись в кругу подруг Филипп прогнал друга с Дня рождения, потому что тот приехал без Аллы, считают фолловеры.

Как известно, 30 апреля – День рождения поп-короля Филиппа Бедросовича. Вечеринка в честь праздника была запланирована им 1 мая в Дубае. Певец пригласил звездных гостей в своем Instagram и пообещал грандиозное торжество.

На вечеринку, скорее всего, отправился его друг Максим Галкин. Судя по последним Stories артиста, он совершил перелет и собирался пойти на вечеринку к Киркорову. На видео с мероприятия Галкина так и не было замечено.

Киркоров снимал многочисленные Stories в кругу своих «звездных подруг», но Максима там и в помине не было видно. Судя по всему, именинник выгнал Галкина с вечеринки из-за ревности к Пугачевой. Неужели Максим зря прилетел?

Скорее всего, «выпивший» Киркоров обозлился на юмориста и прогнал его с мероприятия, потому что ожидал, что он приедет вместе с примадонной, но та на вечеринке так и не появилась. Напомним, что король эстрады и примадонна были в законном браке на протяжении долгих лет и стараются поддерживать хорошие отношения спустя года.

Галкин, недолго думая, решил провести остаток выходных в одиночестве, считают подписчики. Он показывал фолловерам виды, купался в море и слушал пение птиц.

Как сообщают СМИ Филлип Киркоров становится неуправляемым и агрессивным, когда употребляет алкоголь. Видимо он и сыграл главную роль в конфликте с Галкиным, что и послужило «выгоном» для юмориста.