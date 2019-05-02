Не доверяет Тарасову? Отец Костенко бережёт дочь от судьбы брошенки-Бузовой

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Громкий развод футболиста с Ольгой мог сильно подпортить его репутацию, и теперь новый тесть переживает за благополучие дочери Анастасии.

Дмитрий Тарасов вместе с женой Анастасией Костенко и новорожденной дочерью живут счастливо и никогда не вспоминают прошлую жизнь. Но, как говорится, от прошлого не убежишь. Развод футболиста с Ольгой Бузовой был настолько громким, что мало кто из россиян о нем не слышал. По итогу оказалось, что телезвезда осталась «брошенкой» и, к тому же, оскорбленной, а мужчина быстро нашел себе новую любовь и сыграл свадьбу.

Теперь становится понятным, почему отец Анастасии и по совместительству тесть Дмитрия Ярослав не отходит от дочери. Он постоянно выкладывает совместные фотографии с любимой Настей, часто присутствует у них дома и не может нарадоваться рождению внучки. Возможно, он бережёт дочь от судьбы брошенки-Бузовой, ведь она не застрахована от того, что в один «прекрасный» день спортсмену также захочется новых ощущений и отношений.

В социальной сети отца действительно присутствуют только фотографии с Анастасией.

Ярослав насколько не доверяет Тарасову? Или любовь между отцом и дочкой настолько сильна, что даже после свадьбы и рождения ребенка он от нее практически не отходит? В любом случае, сама Настя не против такой опеки. Напротив, ей должно быть радостно, что в дни, когда ее супруг на сборах, она не нянчится с ребенком в одиночестве.