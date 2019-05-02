Виноват отец? Тюльпанова может обвинять Кержакова в тирании ради больших алиментов

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24 000 000 рублей — такую сумму должна получать Милана ежегодно в качестве алиментов от футболиста Александра за сына.

Бывшая супруга Кержакова Милана недавно сообщила, что Александр, находясь дома без камер и взглядов общественности часто вёл себя очень агрессивно, даже при двухгодовалом ребёнке. Тюльпанова объяснила, что не даёт ему видеться с сыном, потому что боится и переживает за его здоровье.

При разводе суд решил оставить ребёнка с матерью, а отец должен платить алименты в размере 1/6 от всех видов заработка до исполнения 18 лет ребёнку. С 1 мая 2031 года алименты будут в размере 1/4.

Высчитав примерную ежегодную зарплату футболиста, можно предположить, что сейчас она достигла 2 млн евро, потому что в 2017 году его заработок составлял 1,1 млн евро в год. В любом случае, сумма выплачиваемых алиментов достаточно высокая.

Известно, что причиной развода стали измены мужа. Об этом сообщила сама Милана в шоу Андрея Малахова «Прямой эфир» в прошлом году. Задаётся вопрос, действительно ли виноват отец. Возможно, что после предательства супруга Тюльпанова решила отыграться, не давая ему видеться с сыном, прикрываясь «маской» жертвы.

Тюльпанова может обвинять Кержакова в тирании ради больших алиментов, на которые будет возможность жить, не отказывая себе ни в чём. Впрочем,не исключено, что тому есть и другая причина.

Напомним, что 4,5 месяца, по признанию Миланы, она провела в наркологической клинике, после смерти отца. В это время Алексей взял ребёнка под свою опеку, супруги уже тогда не жили вместе, и не давал ей видеться с сыном.



