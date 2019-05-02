Хорошо гульнул!: «Пьяного» Киркорова могут арестовать в ОАЭ за алкоголь и «связь» с женщинами

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За неподобающее поведение и несоблюдение законов арабской страны артисту грозит крупный штраф и возможное лишение свободы.

Вчера известный артист российской эстрады Филипп Бедросович продолжил отмечать свое день рождения, но только уже не в России, а в крупнейшем городе Арабских Эмиратов – Дубае. На праздновании собрались многие коллеги-знаменитости, например, Татьяна Навка, певица Алсу и Полина Гагарина. Однако артист не учел, что законы и правовые нормы в ОАЭ очень строгие и решил «гульнуть на всю катушку».

Артист почти весь свой праздник транслировал на своей страничке в социальной сети Instagram. На видеороликах можно увидеть, как Киркоров буквально «лапает» других подружек-звезд, которые замужем, корчит рожи и выглядит довольно в «хорошем состоянии», «обжимаясь» с коллегами, крича в камеру.

Теперь пользователи обеспокоены тем, что «пьяного» Киркорова могут арестовать в ОАЭ за распитие алкоголя и «связь» с женщинами.

Самым серьезным преступление в стране считаются нахождения в общественном месте в состоянии опьянения и тем более публичное распитие спиртного. По закону, любой немусульманин в Арабских Эмиратах может употреблять «волшебные» напитки только при наличии специальной лицензии, которая у Киркорова в кармане вряд ли завалялась, ведь такой документ не выдается туристам, не проживающим в стране. Правда, за такое несоблюдение правил Филиппу Бедросовичу придется заплатить около 10 тысяч рублей, чего не скажешь о том, что за публичные проявления любви и нежности он может оказаться в заключении на месяц. Да, хорошо Филипп гульнул и отметил свое 52-летие!

В ОАО запрещаются даже публичные отношения между супругами, а здесь турист во всю отжигает и «обжимается» с женщинами.

Не зря поклонники переживают за поп-короля, ведь за несоблюдение данных законов он может быть строго наказан.