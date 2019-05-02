КВН Club: ТНТ может кардинально поменять концепцию Comedy ради поднятия рейтингов

Сегодня, 08:22

«Похабщины» больше не будет, уверены фанаты. Примитивный и пошлый юмор программы может привести продюсеров к тому, что они проведут ребрендинг шоу и уберут из него весь разврат.

Канал ТНТ и в частности юмористическое шоу Comedy Club терпит многочисленные обвинения среди аудитории. Многие зрители осуждают пошлые и низкие шутки в программе, которые стали нормой для резидентов передачи. Юмор «скатился», уверены поклонники. Сейчас из-за низкосортных шуток большинство зрителей решают отказаться от просмотра, отдавая предпочтение программам более высокого уровня.

Скорее всего, ТНТ кардинально поменяет концепцию Comedy Club ради поднятия рейтингов. Популярность канала в последнее время падает, и большая часть аудитории желает отказаться от «похабного» канала. Руководство, вероятнее всего, не захочет с этим мириться и будет «искоренять» программу, которая не нравится телезрителю.

Можно предположить, что шоу Comedy Club подвергнется жесткому ребрендинку и цензуре. Резидентам могут запретить шутить «ниже пояса» и поднимать некоторые темы. «Похабщины больше не будет», считают фолловеры. Судя по всему, ТНТ ждет новое шоу с названием КВН Club.

О необходимости «переделки» Comedy следовало задуматься уже давно. Шоу стало отличаться низкопробностью и примитивностью. Раньше можно было посмеяться, а теперь только плакать охота, рассуждают поклонники. Вероятно, телешоу переделают под среднестатистического зрителя, исключив из него излишнюю пошлость и постоянные маты.