В поисках любовника? Утяшева бросила Волю и укатила на отдых одна

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Фанаты решили, что Ляйсан оставила мужа дома и уехала на уикенд в одиночестве.

После того, как гимнастка выложила ряд сторис с отдыха, фолловеры заподозрили неладное.

На всех фото кое-чего не хватало, точнее кое-кого. Мужа девушка – Павла Воли. Некоторые пользователи немедленно заметили этот факт и обрушились на ведущую с вопросами. Сама Ляйсан в ответ хранит молчание. Что очень подозрительно. Ведь настолько ревнивый человек вряд ли отпустил бы свою красавицу-жену на отдых в одиночестве. Конечно, это в том случае, если пара по-прежнему вместе и у них не возникало разногласий.

Однако, могло быть и так, что у пары произошел конфликт. Утяшева всегда отличалась взрывным характером, а ее муж патологической ревностью. Значит ли это, что во время очередной сцены недоверия девушка вспылила, бросила Волю и укатила на отдых одна?

Однако есть и другой вариант развития событий. Ляйсан могла отправиться на отдых в поисках любовника. Она молодая и красивая девушка, которой могла надоесть семейная жизнь. Вдруг она захотела испытать новые ощущения и решилась на измену?

Ранее инцидент произошел, когда на снимке с кастинга в Новосибирске гимнастка объявилась в шикарном красном платье и со свободным от обручального кольца безымянным пальцем.

Надо ли говорить, что каждый конфликт пары фанаты переживают с содроганием сердца, не говоря уже о том, что пару Воли и Утяшевой считают одной из самых крепких пар шоу-бизнеса.