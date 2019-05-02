Не в изменах дело? Жена Рыжего из «Иванушек» могла бросить мужа из-за его любви к парням

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Большее внимание к своим «партнёрам», чем к супруге, видимо, довело Марину из-за чего она решила оставить Андрея, чтобы не мешать его счастью.

Известный исполнитель из группы «Иванушки International» Андрей Григорьев-Апполонов сводил с ума тысячи девушек по всей стране. Однако, сердце красавца всегда было занято женой артиста Марией. Их счастливый брак продлился в 11 лет, а до этого пара 5 лет жила в фактическом браке.

Вокруг мальчишеской группы постоянно ходили сплетни об ориентации артистов. Андрей же всегда был под «щитом» своей жены и двоих детей, которые не давали даже подумать, что музыкант может вести «двойную игру».

Недавно Григорьев-Апполонов признался фанатам в instagram, что его брак висит на волоске. Если быть точнее, то пара решила сделать паузу в отношениях. О причинах расхода ничего не известно. Жена забрала детей с собой.

Многие посчитали, что жена ушла к любовнику, Андрей нашёл лучше и моложе, однако, он ещё ни разу не появлялся в свет с какой-либо девушкой. Марина никак не комментирует слухи об изменах, возможно, что дело совсем не в изменах.

Андрей стал чаще публиковать архивные фотографии и видеозаписи с друзьями и выступлениями «Иванушек» в старом составе. Он вспоминает их с теплом и добротой. Такое поведение может показаться сомнительным. Возможно, что жена Рыжего из «Иванушек» могла бросить мужа из-за его любви к парням, с которыми он стал всё чаще появляться на глазах.

Естественно, такую причину ухода и разрыва брака можно понять. Жена могла устать от «маски» счастливого брака и решила раскрыть все «карты». Впрочем,не исключено, что тому есть и другая причина.



