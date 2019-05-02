Плата за критику: Первый канал может «упечь» Самбурскую в психушку ради «спасения» рейтингов

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Настасья разразилась гневной тирадой в адрес руководства канала, которое вырезало из эфира её выступление на премии «Шансон года».

Церемония прошла 20 апреля в Кремлёвском дворце. На ней актриса удостоилась получить награду в номинации «Открытие года». Самбурская исполнила в своём выступлении композицию «Алёша, ша».

Настасья в своём instagram опубликовала видеозапись с выступления и сообщила, что у музыкального директора канала Юрия Аксюта личная неприязнь к артистке. Именно из-за неё её выступление было вырезано из эфира. Самбурская заявила, что не собирается просто молчать.

Настасья также сообщила, что неприязнь началась, когда она отказалась от бесплатного участия в программе «Три аккорда». Ещё одним поводом для злости актрисы стал момент, когда Настасья повредила две ноги в шоу «Без страховки», а канал даже не предложил покрыть счета за лечение.

Руководство Первого канала и Юрий Аксюта ещё никак не ответили на слова Сумбурской. «Первый» позиционируется как главный телеканал страны. Можно догадаться, что руководство канала не так просто добиться каких-либо слов, а разводить лишнюю «шумиху» им не выгодно. Особенно, если это касается их «доброго» имени.

В своей борьбе за справедливость Настасья может попасть в беду из-за собственного «острого» языка. Руководители могут повернуть ситуацию в свою сторону, если заявят, что Самбурская душевнобольная.

Плата за критику Настасьи может оказаться ещё более несправедливой. Первый канал может «упечь» Самбурскую в психушку ради «спасения» рейтингов, которые могут упасть, если актриса не «закроет» рот. Можно догадаться, что у руководства канала есть достаточно связей, чтобы совершить свой план и сделать это достаточно достоверным.

В истории есть достаточно много случаев, когда здоровых и разумных людей «прятали» в психлечебницах ради собственной выгоды. В такие моменты доказать свою вменяемость достаточно сложно.



