В могилу себя сведет? Мария Порошина впала в депрессию из-за кончины матери

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Об этом свидетельствуют отсутствие настроения, безразличие к жизни и безэмоциональность актрисы в последнее время.

После смерти самого близкого человека в своей жизни Мария совсем впала в печаль. Больше ничего не радует актрису, порой даже кажется, что она стала «тенью» о той девушки, которой была до трагедии.

Близкие звезды говорили о том, что Мария Порошина впала в глубочайшую депрессию из-за кончины матери. Они всерьез опасаются за жизнь и здоровье Марии. Ведь если ничего не предпринять, все может закончиться весьма плачевно для самой актрисы. Ведь затяжная депрессия может привести не только к психологическому расстройству, но и к летальному исходу, в худшем случае.

Потеря сказалась на ней весьма неблагоприятным образом. Кажется, Мария просто не знает, как ей бороться с болью в душе, пережить трагедию и продолжать вести свой привычный образ жизни.

Если Порошина не придет в себя, это скажется на ее способности к нормальной социализации. Может появиться вспыльчивость либо наоборот заторможенность. В связи с такими изменениями в поведении, Мария может неадекватно вести себя в коллективе и даже потерять работу. Тогда карьере актрисы настанет конец.

Поклонники девушки уверены, что Порошина себя в могилу сведет с таким состоянием. Ее состояние на данный момент понятно, она только что утратила самого родного человека, который только мог у нее быть – она потеряла мать. Любой при таком раскладе впал бы в депрессию.

Порой кажется, что смерть близкого человека можно пережить, однако, когда это происходит, весь мир будто рушится под ногами, а человек не видит больше смысла для существования. Именно существования, потому что жизнью это не назовешь. Вероятно, именно эти мысли сейчас крутятся в голове у Марии.

Остается только посочувствовать горю актрисы и выразить искренние соболезнования по поводу утраты матери. Стоит заметить, что поклонники не покинули Марию в трудной жизненной ситуации и по сей день продолжают поддерживать ее в социальных сетях.