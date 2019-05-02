«Привет» с того света? Отец «вынудит» Бородину развестись с Курбаном

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Фолловеры уверены, что предательство папы «заставит» Ксению развестись с очередным мужем.

Ксения Бородина – популярная российская телеведущая, известная главным образом из-за телепроекта ДОМ-2. Личная жизнь девушки широко обсуждается общественностью. На счету у телеведущей уже второй брак и двое детей от разных мужчин.

Детство Бородиной тяжело назвать счастливым. Отец бросил семью, когда ей был 1 год, вследствие чего Ксения в сознательном возрасте даже сменила его фамилию на мамину. После ухода отца из семьи, мать девушки переехала в Италию к новому мужчине.

Проанализировав личную жизнь Бородиной, фанаты пришли к выводу – отец девушки «вынудит» ее развестись с Курбаном. Обида на отца и детская травма могла «отложить» глубокий след на психике Ксении, и она может «проецировать» уход отца на свою семью.

С бывшим мужем Бородина рассталась спустя два года после рождения первой дочери. Фолловеры считают, что после появления на свет Маруси в Ксении «взыграла» обида на родителя и она развелась с супругом. Из-за предательства папы девушка вынуждена «разрывать» отношения с мужьями, не воспринимая их как «опору» и даже не предполагая, что исход брака не всегда будет таким, как у ее отца с матерью. Неужели отец Бородиной до сих пор передает ей «приветы» с того света?

Вероятнее всего, брак с Курбаном также обречен на развод. Из-за «детских травм» Бородиной может быть сложно «уживаться» с мужчинами долгое время. Возможно, девушка видит в них угрозу и боится, что они поступят с ней так же, как и ее папа. По предположениям фолловеров, брак Курбана с Бородиной обречен на развод, если конечно Ксения не пересмотрит свои взгляды на жизнь или не обратится к психологу.