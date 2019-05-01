Самбурская может «угробить» Первый канал. «Эпицентр коррупции!» – заявили россияне

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Артистка подняла такой скандал вокруг своей персоны, что инцидент не мог остаться незамеченным у миллионов подписчиков.

Недавно Настасья Самбурская поделилась в социальной сети неожиданной новостью. Оказывается, на днях она получала премию «Шансон года» в Кремлевском дворце, а потом запись транслировалась на Первом канале. Каково же было удивление у артистки, когда стало известно, что именно ее выступление с песней «Алеша, ша» вырезали из телеверсии. Менеджер телезвезды узнал, что музыкальный директор телеканала испытывает к ней личную неприязнь, поэтому решил подставить таким образом.

Эта новость настолько шокировала Самбурскую, что она не постеснялась в выражениях и даже назвала директора «настоящим диктатором». По ее словам, она не станет молчать об этой несправедливости, ведь ее песня заслуженно получила награду благодаря поддержке народа. Не исключено, что Самбурская может «угробить» Первый канал, ведь ей под силу спровоцировать такой шум вокруг инцидента, который еще долго не стихнет.

Поклонники телезвезды присоединились к мнению своего кумира. «Эпицентр коррупции!» – заявили россияне после того, как прочитали возмущенный пост Настасьи. Стоит отметить, что в последнее время на телеканале то и дело случаются конфликты. Не так давно бурю возмущений вызвала победа дочери певицы Алсу на шоу «Голос. Дети», ведь выявленные факты показали, что ее выигрыш, видимо, был сфальсифицирован. Такими темпами Первый канал не просто потеряет рейтинги, но и лишится всей аудитории окончательно.