Эффектнее Волочковой: Полина Гагарина шпагатом в воздухе вызвала восторг фанатов

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32-летняя певица в бикини похвасталась роскошной растяжкой.

После активных месяцев работы и участия в китайском вокальном шоу Singer Полина Гагарина решила, что ей просто необходим отдых. Именно по этой причине она взяла сына Андрея, двухлетнюю дочь Мию, а также мужа фотографа Дмитрия Исхакова и отправилась в Дубаи. Именно в мини-отпуске супруг Полины смог запечатлеть её шпагат в воздухе, который стал едва ли не самым обсуждаемым в Сети. Стоит отметить, что невероятная растяжка певицы вызвала восторг у её фанатов.

Не исключено, что именно этот эффектный шпагат по «лайкам» в соцсети через короткое время сможет даже превзойти растяжку балерины Анастасии Волочковой, которая в мини-бикини на Мальдивах также хвасталась фирменной «раскорякой». Пользователи Сети также оценили и стройную фигуру певицы, которая после вторых родов смогла вернуть былую форму.