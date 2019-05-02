Не отошла после родов? Тодоренко призналась в «расщеплении личности»

Сегодня, 10:30

Умная или красивая – телезвезда никак не может определиться, а оба варианта одновременно даже не рассматривает.

Несмотря на то, что Регина Тодоренко не так давно родила своего первенца Михаила, она сразу приступила к работе и совсем не отдыхает. Неизвестно, как к этому относится ее супруг, ведь в первые месяцы молодая мама должна находиться с ребенком, а Регина, наоборот, быстрее убежала на работу. Недавно она опубликовала новый пост в социальной сети, в котором призналась в «расщеплении личности». По ее словам, она до сих пор не может понять, к какому типу женщин себя относит: умным или красивым. Но почему ей не пришло в голову, что она может обладать всеми качествами одновременно?

Тодоренко до сих пор не отошла после родов, раз беседует с подписчиками на подобные темы? Но почему у нее возник этот вопрос? Быть может, она испытывает недостаток в комплиментах и хочет получить хоть какие-то приятные слова от фанатов. Тогда остаются претензии к Владу Топалову. Ему он действительно «забил» на супругу и мало уделяет ей внимания, то сразу становится понятным, почему ей так хочется услышать о себе что-то хорошее.