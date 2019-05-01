Счастливы вместе и без детей: Галкин увез помолодевшую Пугачёву отдыхать на море

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Звёздное семейство решило майские праздники отметить вдали от замка.

Шоумен Максим Галкин вместе со своей супругой Аллой Пугачёвой поздравили подписчиков в социальной сети Instagram с майскими праздниками. Также пародист разместил долгожданное фото с Примадонной, которое было сделано в салоне автомобиля. Как позже из Instagram-историй Галкина выяснилось, заботливый супруг увез жену отдыхать на море. Стоит отметить, что в своё мини-путешествие знаменитости отправились без детей и выглядели вполне счастливыми вместе. Место отдыха Галкин сообщать не стал.

В комментариях многие подписчики стали замечать, что на фото Алла Борисовна выглядит значительно моложе, чем в реальной жизни. Не исключено, что Галкин настолько освоил соцсеть, что даже научился пользоваться фотошопом ради любимой супруги, а потому поклонники смогли увидеть Примадонну помолодевшую и практически без морщин в свои 70 лет.