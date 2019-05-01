Провоцирует и издевается: Бородина «любезничает» с Киркоровым на глазах пораженного мужа

Сегодня, 20:50

Глаза по пять копеек – точное описание Омарова, когда он наблюдал за общением своей супруги и «короля эстрады».

Вчера, 30 апреля, Филипп Киркоров отмечал свой день рождения. «Короля российской эстрады» поздравили десятки близких, родственников и коллег по сцене. Среди них оказалась и Ксения Бородина, которая в сам день рождения не сказала ни слова, а уже сегодня поделилась совместной фотографией из Дубаи. По всей видимости, певец также прилетел на отдых заграницу и не упустил возможности, чтобы встретиться со своей давней знакомой. Но такое общение, видимо, совсем не понравилось Курбану Омарову. На фото отчетливо видно, что взгляд у супруга подозрительный, и это заметила даже телеведущая.

Видно, что Бородина «любезничает» с Киркоровым на глазах пораженного мужа. Неизвестно, о чем они разговаривали, но Омаров, видимо, не смог «вписаться» в их беседу. К тому же, Ксения опять провоцирует супруга на ревность, да еще и издевается, ведь сама написала про ревностный взгляд возлюбленного. Самому Киркорову терять нечего: он уже много лет, так сказать, в свободном плавании и может флиртовать направо и налево. Бородина же, наоборот, из-за слишком открытого поведения может не только потерять мужа, но и лишить детей нормального детства в круг полноценной семьи.