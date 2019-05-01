Секрет страшнее миллиона - Бородина категорически отказалась приходить на шоу Кудрявцевой

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«Скелеты» прошлого могут уничтожить репутацию Ксении и разрушить ее отношения с детьми и мужем.

Ксения Бородина своими силами строила карьеру. Начав «с низов» - роли ведущей нового проект «Дом-2» - она медленно карабкалась вверх, обзавелась своими поклонниками, и через много лет упорного труда стала одной из самых востребованных ведущих. Она учувствует в нескольких проектах на телевидении, а недавно стала бизнесвумен – открыла свой бьюти-салон, запустила бренд одежды и сеть семейных ресторанов TeikaBoom.

На ее микроблог подписано более 13 млн пользователей, которым, очевидно, очень интересна жизнь звезды. Однако в отличие от шустрых коллег, в последние годы Ксюша категорически избегает всевозможных интервью, и не учувствует в шоу, требующих «вывернуть душу». Бородина предпочитает дозированно предоставлять поклонникам ту информацию, поделиться которой считает нужным.

Это несколько удивляет фанатов, и они воспользовавшись моментом поинтересовались у кумира, хотела бы она принять участие, например, в передаче Леры Кудрявцевой «Секрет на миллион». В ответ Бородина призналась, что ей неоднократно предлагали стать главной героиней и «продать» свою главную тайну, однако она категорически отказалась приходить на шоу Кудрявцевой. Видимо, ее секрет страшнее миллиона.

Ксения всегда отличалась жестким нравом, часто вмешивалась в скандалы и пьяной «влипала» в истории, а в отношениях с мужчинами пережила все - от смерти любимого, до измен с подругой и побоев. Однако, видимо, она хранит и более серьезные тайны, которые боится предать огласке. Учитывая репутацию Ксении, вполне может оказаться, что «скелеты в шкафу» Бородиной отнимут у нее не только карьеру, но и уважение семьи, что вынуждает ее держать язык за зубами.